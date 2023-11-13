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Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 13:07
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СМИ: Украинские солдаты боятся, что им придётся отступить до Львова

Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания США

Ослабление внимания Вашингтона может грозить Украине серьёзным отступлением. Военнослужащие боятся смены позиций, считают в издании Daily Beast.

Последние переживают, что им придётся отступать до самого Львова, так как Штаты могут перестать оказывать помощь в больших масштабах из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова", — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.

Кроме того, как предполагают журналисты, из-за ослабленного внимания США Незалежная будет вынуждена заняться нормированием припасов.

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ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth

Ян Поланин
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