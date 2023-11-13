СМИ: Украинские солдаты боятся, что им придётся отступить до Львова

Последние переживают, что им придётся отступать до самого Львова, так как Штаты могут перестать оказывать помощь в больших масштабах из-за конфликта на Ближнем Востоке.

"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова", — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.