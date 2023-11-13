СМИ: Украинские солдаты боятся, что им придётся отступить до Львова
Daily Beast: ВСУ боятся отступления до Львова из-за ослабления внимания США
Ослабление внимания Вашингтона может грозить Украине серьёзным отступлением. Военнослужащие боятся смены позиций, считают в издании Daily Beast.
Последние переживают, что им придётся отступать до самого Львова, так как Штаты могут перестать оказывать помощь в больших масштабах из-за конфликта на Ближнем Востоке.
"Без поддержки США и других мы будем вынуждены отступить, если вражеские войска будут продвигаться на всех фронтах. У нас есть партнёры, и мы получим от них помощь, но её будет намного меньше, или война дойдёт до Львова", — приводит издание слова одного из военнослужащих ВСУ.
Кроме того, как предполагают журналисты, из-за ослабленного внимания США Незалежная будет вынуждена заняться нормированием припасов.
Ранее Лайф писал, что конфликт на Ближнем Востоке благоприятствует победе России. Её также ускоряют провальное контрнаступление Украины и предвыборная гонка в США. Специалист рассказал, что это сыграет на руку России.
ТАСС / AP / Kirsty Wigglesworth