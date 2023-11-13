Разморозка и один нож: Названы самые опасные ошибки при приготовлении еды

Размораживание продуктов прямо на столе и использование только одного кухонного ножа сильно повышает риск заражения паразитами и различными вирусами, сообщает Daily Mail.

Например, в первом случае можно заразиться сальмонеллой и золотистым стафилококком. При этом употребление такой пищи грозит тошнотой, рвотой, диареей и обезвоживанием. Также к сальмонелле может привести привычка нарезать разные типы припасов одним ножом. Это приводит к распространению бактерий, содержащихся в продуктах животного происхождения.

Размороженное мясо, кстати, также не следует промывать под струёй воды из-под крана. Из-за этого повышается риск попадания патогенных микроорганизмов на раковину и поверхность стола вместе с брызгами воды. При этом очистить продукт такой способ совсем не помогает.

Кроме того, лучше не пользоваться службами доставки еды на постоянной основе, ведь нельзя знать наверняка, из чего были приготовлены ужин или обед — отследить качество ингредиентов в упакованных блюдах практически невозможно. Помимо вероятности загрязнения самой пищи, размножению патогенных организмов также способствует и влажная среда в пластиковом контейнере.

Вместе с тем нельзя забывать и про внешние факторы, в частности, питомцев, которые любят проводить время на кухне. Лучше вообще ограничить для них доступ в святую святых. Также стоит помнить о важности мытья рук после игр с любимцами. Если не воспользоваться мылом и начать готовить обед грязными руками, можно перенести кошачьи и собачьи патогены на чистые продукты.