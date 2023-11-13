Рогов: Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию
Конфликт на Украине должен быть завершён по "вьетнамскому" сценарию, что означает полное освобождение страны от интервенции Запада. Такое заявление сделал председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
По его словам, так называемый корейский сценарий в данном случае неприемлем. А всё по одной простой причине — это заморозка конфликта, а не его решение.
"Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".
При таком раскладе американцы оставят Украину в покое, а проживающие на территории Незалежной граждане вернутся в орбиту Русского мира.
Напомним, "корейский" сценарий на днях предрёк Украине экс-адмирал ВМС США и бывший главнокомандующий НАТО Джеймс Ставридис. По его мнению, киевским властям придётся смириться с потерей территорий и на время согласиться с тем, что Крым находится под контролем России.
ТАСС / Полегенько Александр