Конфликт на Украине должен быть завершён по "вьетнамскому" сценарию, что означает полное освобождение страны от интервенции Запада. Такое заявление сделал председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, так называемый корейский сценарий в данном случае неприемлем. А всё по одной простой причине — это заморозка конфликта, а не его решение.

"Нам нужен не "корейский" сценарий, а "вьетнамский", предусматривающий полное освобождение Украины от интервенции западных стран, и прежде всего американцев", — сказал Рогов в беседе с РИА "Новости".

При таком раскладе американцы оставят Украину в покое, а проживающие на территории Незалежной граждане вернутся в орбиту Русского мира.