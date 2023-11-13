Медведев назвал плюсы "технологической блокады" России, устроенной Западом

Зампредседателя Совбеза РФ, глава попечительского совета фонда "Сколково" Дмитрий Медведев заявил, что покинувшие российский рынок зарубежные компании лишились больших доходов, но теперь их место займёт отечественный бизнес. Об этом политик сказал на заседании совета.

"Очевидно, что время непростое, с начала специальной военной операции нам организовали технологическую блокаду. Ряд крупных иностранных компаний заявили об уходе с рынка, при этом очевидно, что они и убытки понесли, и репутационные потери", — подчеркнул Медведев.

По его словам, сейчас лучшее время для российских предпринимателей, которые могут занять освободившиеся ниши. Политик отметил, что результаты уже есть и бизнесмены России на деле доказывают свои умения решать даже сложные задачи.