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13 ноября, 14:26

Головокружительно смешно: Хохотушек предупредили об опасности чересчур сильного смеха

Кардиолог Коэн: Сильный смех может вызвать потерю сознания

<p>Обложка © <a href="https://www.freepik.com/free-photo/happy-woman-with-wavy-brown-hair-laughing-jocund-girl-striped-pink-attire-smiling_11455807.htm#page=2&query=smile&position=10&from_view=search&track=sph" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik / lookstudio</a></p>

Обложка © Freepik / lookstudio

Приступ смеха может привести к внезапному спазму голосовых связок, в результате чего возникает удушье. Это происходит из-за недостаточного количества кислорода при вдохах, заявил кардиолог Тодд Коэн.

По его словам, сильный смех также может стать причиной потери сознания. Непродолжительные обмороки вызывает резкое снижение кровяного давления из-за частых мышечных сокращений. Потеряв сознание, человек может нанести себе травмы: удариться о какие-либо предметы или об землю, приводит слова эксперта "Газета.ru".

Иногда рьяный смех может привести к увеличению давления в грудной клетке. Давление приводит к стимуляции блуждающего нерва (проходит от мозга к брюшной полости), а сильная стимуляция — к головокружению и потере сознания.

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Ранее кардиологи предостерегли россиян от употребления корвалола и валокордина, которые вызывают привыкание. Подобные препараты имеют серьёзные побочные эффекты. По словам экспертов, при их употреблении формируется самая настоящая зависимость, что может привести к деменции, писал Лайф.

Ян Поланин
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