Головокружительно смешно: Хохотушек предупредили об опасности чересчур сильного смеха

Приступ смеха может привести к внезапному спазму голосовых связок, в результате чего возникает удушье. Это происходит из-за недостаточного количества кислорода при вдохах, заявил кардиолог Тодд Коэн.

По его словам, сильный смех также может стать причиной потери сознания. Непродолжительные обмороки вызывает резкое снижение кровяного давления из-за частых мышечных сокращений. Потеряв сознание, человек может нанести себе травмы: удариться о какие-либо предметы или об землю, приводит слова эксперта "Газета.ru".

Иногда рьяный смех может привести к увеличению давления в грудной клетке. Давление приводит к стимуляции блуждающего нерва (проходит от мозга к брюшной полости), а сильная стимуляция — к головокружению и потере сознания.