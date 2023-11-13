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13 ноября, 14:36

В России может появиться новый дорожный знак

Ассоциация автотуризма призвала изменить дорожный знак для кемпингов в России

В России следует усовершенствовать дорожный знак для обозначения кемпинга, где будет указано количество "звёзд" по аналогии с отелями и набор предоставляемых услуг. Об этом рассказали в Общенациональной ассоциации автомототуризма и караванинга во время круглого стола в Московской торгово-промышленной палате (МТПП).

"Мы разработали расширенный дорожный знак кемпинга, который, в отличие от уже действующего, отражает необходимую информацию для автотуристов", — отметил глава ассоциации Сергей Лобарев.

Он напомнил, что сейчас идёт разработка системы классификации кемпингов. Через несколько лет объекты появятся вдоль оживлённых туристических маршрутов и дорожных трасс. По его словам, на знаке необходимо указать уровень комфорта кемпинга, применив систему присвоения "звёзд", а также доступность сервиса для людей с ограниченными возможностями и краткий набор услуг.

Лобарев подчеркнул, что автотуризм активно развивается, но очень мало информации о местах отдыха для путешественников. Соответствующие подробные знаки на дорогах помогут соориентироваться туристам.

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Ранее блогер Наталия Ансталь рассказала о самых востребованных направлениях для горнолыжного отдыха в России в преддверии зимы. На первое место она поставила Шерегеш, который находится в Кемеровской области. Отдыхающие отмечают, что там одни из лучших трасс, а также большой выбор прокатного снаряжения.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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