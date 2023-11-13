В России предложили ужесточить правила выдачи кредитов онлайн

Новые правила для банков при оказании онлайн-услуг предложил установить Центробанк. По мнению регулятора, все продажи банковских продуктов, которые осуществляются, к примеру, через мобильное приложение, то есть без визита клиента в офис кредитной организации, должны быть упорядочены. До настоящего время порядок предоставления финпродуктов и услуг в режиме онлайн правового регулирования не имел.

"Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", — сообщается в понедельник, 13 ноября, на сайте Центробанка.

Из-за законодательных пробелов, отметили в пресс-службе регулятора, на рынке возникают системные проблемы, которые, с одной стороны, ограничивают права потребителей, а с другой — создают потенциал для "недобросовестного поведения".