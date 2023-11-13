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13 ноября, 14:22

В России предложили ужесточить правила выдачи кредитов онлайн

ЦБ РФ предложил установить новые правила для банков при оказании онлайн-услуг

<p>В России предложили ужесточить правила выдачи кредитов онлайн. Обложка © Shutterstock</p>

В России предложили ужесточить правила выдачи кредитов онлайн. Обложка © Shutterstock

Новые правила для банков при оказании онлайн-услуг предложил установить Центробанк. По мнению регулятора, все продажи банковских продуктов, которые осуществляются, к примеру, через мобильное приложение, то есть без визита клиента в офис кредитной организации, должны быть упорядочены. До настоящего время порядок предоставления финпродуктов и услуг в режиме онлайн правового регулирования не имел.

"Финансовые организации должны полностью и в очевидной форме раскрывать информацию как об основном финансовом продукте, так и о дополнительных услугах, информировать клиентов о рисках", сообщается в понедельник, 13 ноября, на сайте Центробанка.

Из-за законодательных пробелов, отметили в пресс-службе регулятора, на рынке возникают системные проблемы, которые, с одной стороны, ограничивают права потребителей, а с другой — создают потенциал для "недобросовестного поведения".

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Ранее Лайф писал, что Верховный суд вступился за россиянку из-за взятого телефонными мошенниками кредита. Аферисты от имени жертвы позвонили в банк, отключили в личном кабинете функцию оповещения в приложении и привязали к счёту новый номер телефона. Затем они взяли кредит на сумму 256 тысяч рублей под 19,99% годовых. На новый номер мошенникам пришёл одноразовый пароль, после чего они перевели деньги на свой счёт. Несмотря на то что было совершено мошенничество, банк всё равно требовал от россиянки выплатить этот кредит и доказал свою правоту в трёх судах. Но женщина подала в четвёртый — Верховный суд, и тот вынес решение в её пользу.

Марина Калегина
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