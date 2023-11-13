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13 ноября, 14:56

В Петербурге нашли мёртвым 16-летнего игрока хоккейной школы, где насиловали мальчика клюшкой

В Петербурге найден мёртвым 16-летний игрок спортшколы им. Дроздецкого

В Санкт-Петербурге 16-летний воспитанник спортшколы им. Дроздецкого (СКА ХКД) найден мёртвым в собственной комнате. Длительное время у подростка были проблемы в отношениях с одноклассниками и развивалась депрессия, сообщает "Mash на Мойке".

В день трагедии мать мальчика не смогла открыть дверь в квартиру в Колпине и вызвала полицию. Когда замок был взломан, женщина увидела сына мёртвым. По её словам, мальчик перешёл на дистанционное обучение, так как конфликтовал с одноклассниками, увлекаясь националистическими идеями. Также у подростка были проблемы с сигаретами, алкоголем и наблюдалась депрессия. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

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Ранее сообщалось, что в той же хоккейной школе Санкт-Петербурга игроки команды изнасиловали 12-летнего мальчика клюшкой. В результате случившегося у подростка диагностировали травму прямой кишки. Мать пострадавшего сообщила обо всём в полицию.

Обложка ©

Shutterstock

Татьяна Миссуми
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