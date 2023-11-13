В Петербурге нашли мёртвым 16-летнего игрока хоккейной школы, где насиловали мальчика клюшкой

В Санкт-Петербурге 16-летний воспитанник спортшколы им. Дроздецкого (СКА ХКД) найден мёртвым в собственной комнате. Длительное время у подростка были проблемы в отношениях с одноклассниками и развивалась депрессия, сообщает "Mash на Мойке".

В день трагедии мать мальчика не смогла открыть дверь в квартиру в Колпине и вызвала полицию. Когда замок был взломан, женщина увидела сына мёртвым. По её словам, мальчик перешёл на дистанционное обучение, так как конфликтовал с одноклассниками, увлекаясь националистическими идеями. Также у подростка были проблемы с сигаретами, алкоголем и наблюдалась депрессия. Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".