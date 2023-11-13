В извращённой версии "Холостяка" тиктокер и чечёточник-девственник борются за ночь со звездой порно

Американский подкастер, блогер и порноактёр Адам Грэндмейсон, известный под псевдонимом Adam22, запустил реалити-шоу, в котором десять мужчин будут бороться за право переспать с его женой. К слову, сама она тоже давно и успешно развивается в индустрии для взрослых: её аккаунт на OnlyFans приносит семейному бюджету стабильный доход — около 500 тысяч долларов в год. Девушка известна под псевдонимом Lena The Plug, что переводится как "розетка" и сразу намекает на специализацию эффектной брюнетки.

Звёзды порноиндустрии Adam22 и Lena The Plug поженились в мае 2023 года. Фото © X (бывший Twitter) / Adam22

Как пишет таблоид TMZ, участники извращённой версии "Холостяка" уже известны. Так, за ночь любви с Lena The Plug поборются треш-тиктокер Cripmac, чечёточник-девственник по имени Чердли, порнозвезда Джон Леджендери, известный как "охотник на чужих жён", ну и другие эпатажные личности.

Супруги гордятся своим проектом, предрекают ему огромный коммерческий успех, а также заявляют о высокой миссии: они хотят доказать, что любому мужчине, независимо от социального статуса, возраста, комплекции и происхождения, под силу, так сказать, дотянуться до звезды. Главное в этом деле — это упорство и эксцентричность, какая-то своя особенность и изюминка, раскрыть которую участникам предлагается во время шоу.

Аккаунт Lena The Plug на OnlyFans приносит ей ежегодно сотни тысяч долларов. Фото © X (бывший Twitter) / Lena The Plug

Сразу отметим, что искать шоу в сетках российских телеканалов не стоит, оно будет демонстрироваться онлайн на площадке сервиса, который недоступен в нашей стране.