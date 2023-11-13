Агенты Секретной службы устроили стрельбу по преступникам у дома внучки Байдена

Сотрудники Секретной службы США, которые отвечают за безопасность внучки американского президента Джо Байдена Наоми, открыли огонь после того, как трое неопознанных людей попытались влезть в их автомобиль. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на представителя силовых структур Штатов, оставленного анонимным по соображениям безопасности.

По информации агентства, всё произошло вечером 12 ноября в районе Джорджтаун в Вашингтоне. В материале говорится, что приставленные для сопровождения внучки Байдена сотрудники заметили, что трое человек пытаются разбить окно припаркованного рядом с домом Наоми служебного кроссовера охраны.

Один из сотрудников охраны открыл огонь по правонарушителям, но ни в кого не попал. Все трое преступников бежали на красной машине. Полиция объявила их в розыск.