Младшеклассники устроили жестокие секс-игры со сверстницей на стадионе школы в ХМАО

В городе Радужный Ханты-Мансийского автономного округа ученики начальной школы раздели одноклассницу догола, издевались и заставили лечь на снег. Об этом пишет Ura.ru.

Всё произошло прямо на школьной территории после уроков 31 октября. Мальчик и девочка заманили сверстницу из своего класса на стадион, где заставили её снять пальто, форму и нижнее бельё. На вопросы школьницы ребята отвечали, что уже проделывали подобное с одноклассницами и в этом якобы нет ничего плохого.

"Они клали её на снег, ставили на колени, и при этом мальчик также был без нижнего белья. Причём другая девочка руководила процессом", — рассказала мать потерпевшей.

По её словам, издевательства сильно ударили по психике дочери, при этом ни руководство школы, ни родители нарушителей никак не отреагировали на случившееся. По словам "руководившей процессом" девочки, это была игра и никаких раздеваний якобы не было. Но видео с камер наблюдения подтвердило слова пострадавшей. К делу подключились следователи СКР по ХМАО.