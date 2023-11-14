Пыль, смола и много фтора: Химик предупредила россиян о вреде чая в пакетиках

Все мы привыкли к чайным пакетикам: это быстро, удобно и так любимый напиток всегда под рукой. Однако полезных веществ в таком чае гораздо меньше, чем в рассыпном листовом. О том, какие "подводные камни" скрывает маленький пакетик, Лайфу рассказала заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Екатерина Тишина.

По её словам, недостатком пакетиков является их содержимое. Часто там может быть чайная пыль — низкокачественное, отбракованное сырьё, оставшееся в результате производства чая высокого сорта. Такой напиток будет иметь горький и неприятный вкус, чтобы это скрыть, производители добавляют различные ароматизаторы, чаще всего ненатурального происхождения.

В любом чае содержится фтор, который в определённой дозе благоприятно влияет на эмаль зубов. Но избыток, как в чайных пакетиках, или недостаток фтора может привести к серьёзным проблемам с зубами. Полезное содержание фтора отмечается преимущественно в крупнолистовых видах чая Екатерина Тишина Заведующая учебной лабораторией прикладной химии факультета естественных наук Государственного университета просвещения

Эксперт также добавила, что чай в пакетиках необязательно вредный: всё зависит от производителя и его стандартов. Но полезных веществ в пакетированном чае гораздо меньше, чем в листовом.

Также принято полагать, что чайный пакетик является бумажным, значит, натуральным и безопасным, но это не так, поскольку бумажный пакетик растворился бы в кипятке при заваривании. Поэтому для прочности пакетики обычно пропитывают смолами, которые тоже не являются полезными для здоровья.