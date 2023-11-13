У хоккейной "Сибири" пополнение: С ней заключил контракт самый смелый мальчик России

Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт с 8-летним болельщиком Игорем Захаренко, который борется с редким видом рака — ретинобластомой. Болезнь поразила сетчатку глаза, но не лишила мечты — приобщиться к игре, в которой состязаются настоящие мужчины. Трус, как известно, не играет в хоккей. В этом плане сибирскому клубу повезло — один день в их расположении будет гостить, возможно, самый смелый мальчик России, который не боится даже болезненных медицинских процедур.

Сначала у Игоря состоится знакомство с командой, потом он примет участие в утренней раскатке, перед игрой даст напутствие хоккеистам и даже выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание.

"Игорь — весёлый и активный мальчик, который живёт в рабочем посёлке Краснозёрское Новосибирской области. Он пошёл в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома", — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.