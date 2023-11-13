У хоккейной "Сибири" пополнение: С ней заключил контракт самый смелый мальчик России
ХК "Сибирь" подписал однодневный контракт с 8-летним болельщиком с онкологией
8-летний Игорь выйдет на лёд вместе с игроками "Сибири" в клубном джерси с порядковым номером и своей фамилией на спине. Фото © Пресс-служба ХК "Сибирь"
Хоккейный клуб "Сибирь" подписал контракт с 8-летним болельщиком Игорем Захаренко, который борется с редким видом рака — ретинобластомой. Болезнь поразила сетчатку глаза, но не лишила мечты — приобщиться к игре, в которой состязаются настоящие мужчины. Трус, как известно, не играет в хоккей. В этом плане сибирскому клубу повезло — один день в их расположении будет гостить, возможно, самый смелый мальчик России, который не боится даже болезненных медицинских процедур.
Сначала у Игоря состоится знакомство с командой, потом он примет участие в утренней раскатке, перед игрой даст напутствие хоккеистам и даже выйдет с командой на игру и сделает символическое вбрасывание.
"Игорь — весёлый и активный мальчик, который живёт в рабочем посёлке Краснозёрское Новосибирской области. Он пошёл в первый класс, любит хоккей и зимой играет на залитом катке возле дома", — рассказали в пресс-службе хоккейного клуба.
Ранее Лайф писал, что мечты других детей с тяжёлыми заболеваниями могут исполниться благодаря акции "Мечтай со мной", которую проводит "Движение первых". Этот проект исполняет мечты детей от 6 до 17 лет с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. К участию приглашаются мальчишки и девчонки с онкологией, спинальной мышечной атрофией, первичным иммунодефицитом и другими диагнозами.