Норвежских двоеборок довёл до слёз унизительный медосмотр с раздеванием при мужчине

Спортсменки женской сборной Норвегии по лыжному двоеборью выразили своё негодование из-за того, что на их медосмотре присутствовал мужчина. После этого их товарищи из мужской сборной отказались проходить обследование в знак солидарности. Об этом говорится в материале вещательной компании NRK.



"После этой ситуации они вернулись к нам в слезах. Очень печальная ситуация для нас и очень трудная ситуация для меня как лидера", — сообщил тренер сборной Ивар Стуан.

Инцидент, о котором идёт речь, произошёл в сентябре. В рамках осмотра девушкам нужно было пройти внутрь 3D-сканера в нижнем белье в присутствии мужчины-эксперта в помещении. Спортсменки назвали неприятную для них ситуацию отвратительной, а четырёхкратный олимпийский чемпион Йорген Гробак поддержал их, сказав, что по их глазам было видно, какой стресс девушки испытали. Он добавил, что спортсмены мужской сборной не явятся на подобные осмотры, пока для них не будет составлен чёткий регламент.

В свою очередь рейс-директор Международной федерации лыжного спорта (FIS) Лассе Оттесен объяснил, что присутствие мужчины-специалиста по 3D-сканированию на обследовании было обязательно, так как на него было выделено очень мало времени, а результаты должны были быть максимально точными. Также он подтвердил, что от норвежской команды поступала просьба пригласить врача и контролёра женского пола и она была выполнена.

"Все сборные других стран согласились с этим, но Норвегия впоследствии отреагировала на присутствие мужчины", — прокомментировал инцидент глава FIS.