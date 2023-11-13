Боррель признал, что ЕС не успеет к концу года поставить Киеву миллион снарядов

Евросоюз не успеет отправить Киеву до конца года обещанный 1 миллион снарядов и ракет, на данный момент Украине передано только около 300 тысяч боеприпасов. Об этом журналистам сказал глава евродипломатии Жозеп Боррель после встречи министров иностранных дел ЕС.

Он подчеркнул, что союз не отказывается от обещаний, но, видимо, сроки доставок будут сдвинуты. По его словам, сейчас основной вопрос заключается в том, где взять недостающие снаряды. Боррель назвал три линии, по которым решается заявленная проблема. Первая — это запасы европейских армий.

"В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тысяч снарядов. Сейчас мы находимся на второй линии — производстве. Подписано несколько контрактов, производство запущено", — уточнил Боррель.

Третьей линией он назвал наращивание запущенного производства, но достичь этого удастся далеко не в ближайшие месяцы. Дипломат объяснил, что всё будет зависеть от того, как быстро начнут реализовываться подписанные с оборонными предприятиями контракты.