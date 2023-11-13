На форуме "Россия" сыграли якутскую свадьбу по древним традициям с шаманом и талисманами

На выставке "Россия" провели традиционную якутскую свадьбу по древним традициям. Герои обряда — режиссёр Владислав Фёдоров и актриса Жанна Ксенофонтова — были одеты в национальные свадебные одежды и украшения, которые отражают сакральный смысл традиций народа.

Артисты театра Олонхо показали на сцене, как проходили сакральные обряды одевания невесты и благословения алгыс. Молодожёнов благословил настоящий шаман и завязал на их руках свадебный узел. После ритуального праздника прошла государственная регистрация брака. Завораживающее действие завершилось круговым танцем осуохай.

Заместитель генерального директора АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Анастасия Звягина поздравила молодых, добавив, что выставка "Россия" — про любовь. Она отметила, что за время проведения экспозиции пройдёт более 40 свадеб.

"Сегодня мы увидели красочную, национальную, необыкновенную свадьбу из Якутии. Это ещё одна возможность познакомиться со всей нашей богатой, обширной Россией, её культурой и традициями. У нас даже появился хештег "Спасибо, родная", — добавила Анастасия Звягина.

Молодожёнов также поздравил глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев, сообщив, что количество якутян в регионе достигло миллиона.