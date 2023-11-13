Лидер мусульман США встретился с Байденом в Белом доме

Гендиректор мусульманской правозащитной группы Emgage и бывший чиновник Госдепа США Ваэль Альзаят заявил, что вместе с другими лидерами исламских общин посетил Белый дом и пообщался с Джо Байденом. По его словам, они пытались убедить американского лидера в изменениях в риторике по конфликту в Газе, чтобы избежать антимусульманских настроений.

"Мы сказали президенту, что нам нужно, чтобы он и его администрация действовали лучше, когда дело доходит до проявления сочувствия к палестинцам и выступлений против исламофобии", — сказал Альзаят РИА "Новости", добавив, что Белый дом согласился работать над проблемой.

Он сообщил, что лидеры исламских организаций на встрече с Байденом выразили огорчения политикой Белого дома, которая разрешает Израилю бомбить сектор Газа. По словам лидера, тенденции американского правления ведут к антимусульманским, антиарабским и антипалестинским настроениям, а также к увеличению нападений на мусульман.