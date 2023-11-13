Молдавию уличили в саботаже экономики ЕС
Глава МИД ПМР Игнатьев: Молдавия вредит ЕС, блокируя экспорт из Приднестровья
Молдавия вредит экономике Европейского союза, блокируя поставки продукции приднестровских предприятий на внешние рынки. Такое заявление сделал глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Виталий Игнатьев, его цитирует телеграм-канал "Первый Приднестровский".
"Делать предприятия и работников заложниками политических интересов Молдовы недопустимо! Молдавская сторона по необоснованным критериям создаёт дополнительные барьеры. Блокирует импорт и экспорт наших предприятий на внешние рынки, в том числе и в страны ЕС", — сообщил Игнатьев.
Он добавил, что Приднестровье запросит встречу экспертной коллегии по экономике Кишинёва и Тирасполя. Приднестровский МИД ожидает реакции международных посредников на ситуацию. Глава дипломатии Приднестровья подчеркнул, что санкции Молдавии идут вразрез с принципами переговорного процесса и нарушают параметры свободной торговли республики с ЕС, договорённости о которых существуют с 2015 года. Таким образом, Кишинёв создаёт проблемы для всех европейских стран.
В октябре Игнатьев назвал милитаризацию Молдавии приготовлениями к вторжению в Приднестровье. По его мнению, отдельные молдавские политики призывают использовать "опыт Азербайджана" в Карабахе для захвата этих территорий.
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