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21 октября, 04:46

В Приднестровье испугались вторжения Молдавии по карабахскому опыту Азербайджана

Глава МИД ПМР Игнатьев счёл милитаризацию Молдавии приготовлениями к вторжению

Резкий рост военного бюджета Молдавии и развитие сотрудничества с НАТО фактически являются подготовкой к вторжению в Приднестровье, считает глава МИД непризнанной республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его мнению, отдельные молдавские политики призывают использовать "опыт Азербайджана" в Карабахе для захвата этих территорий.

"Демонстративные вливания в молдавскую армию, беспрецедентное число совместных учений с контингентами стран НАТО, постоянные сборы резервистов сложно трактовать иначе как военные приготовления", — заявил министр в интервью РИА "Новости".

Он уверен, что финансируют милитаризацию Молдавии страны Запада. Накачка оружием создаёт дополнительный соблазн решить молдо-приднестровский конфликт силой, и вряд ли кто-то может гарантировать, что в Кишинёве, как в начале 1990-х, не возобладают "горячие головы", продолжил Игнатьев. При этом он подчеркнул, что желать воспроизведения опыта Баку в Карабахе, который привёл к множеству жертв, могут только "глубоко неадекватные люди".

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А в начале мая власти Приднестровья обратились к коллегам из России с просьбой увеличить число миротворцев, находящихся в республике. Также в Тирасполе указали на то, что Украина и Молдавия вынашивают планы по агрессивному решению приднестровского конфликта.

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Сайт Минобороны Молдавии

Андрей Бражников
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