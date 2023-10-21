В Приднестровье испугались вторжения Молдавии по карабахскому опыту Азербайджана

Резкий рост военного бюджета Молдавии и развитие сотрудничества с НАТО фактически являются подготовкой к вторжению в Приднестровье, считает глава МИД непризнанной республики (ПМР) Виталий Игнатьев. По его мнению, отдельные молдавские политики призывают использовать "опыт Азербайджана" в Карабахе для захвата этих территорий.

Он уверен, что финансируют милитаризацию Молдавии страны Запада. Накачка оружием создаёт дополнительный соблазн решить молдо-приднестровский конфликт силой, и вряд ли кто-то может гарантировать, что в Кишинёве, как в начале 1990-х, не возобладают "горячие головы", продолжил Игнатьев. При этом он подчеркнул, что желать воспроизведения опыта Баку в Карабахе, который привёл к множеству жертв, могут только "глубоко неадекватные люди".