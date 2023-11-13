Уральские артиллеристы показали свои "хоббичьи норы" в зоне СВО со светом и Интернетом

Артиллеристы группировки "Юг", мобилизованные на Урале и сражающиеся с ВСУ на Донецком направлении, оборудуют свои позиции в специальных подземных сооружениях, построенных ручным трудом, без применения какой бы то ни было техники. Такие меры необходимы, чтобы укрыться от взора украинских БПЛА. Об этом РИА "Новости" рассказал военнослужащий гаубичного дивизиона с позывным Рама.

"Это наш блиндаж, дом родной, грубо говоря. Здесь живём, спим, развлекаемся, готовим еду. Да, не спорю, похоже на хоббичью нору. Наверное, рыли где-то пару дней, плюс пару дней делали стены из дерева. Всё делали вручную, без техники", — поделился боец.

Он добавил, что в такой "норе" живут пятеро бойцов из расчёта к одной гаубице, туда проведено электричество и интернет. Сослуживцы с соседних позиций оборудовали себе аналогичные землянки. Укрывшихся артиллеристов невозможно заметить с воздуха, они сами убедились в этом, подняв в небо дрон. Маскировка — важнейший элемент в их службе, считает Рама, стоит украинцам хотя бы раз заметить российских бойцов, их позиции тут же подвергнутся атаке.

Из-за фатальной цены подобной ошибки к маскировке устанавливаются максимально суровые требования. Но это не помешало уральцам организовать себе на огневой точке всё самое необходимое, даже баню, где можно мыться ежедневно.