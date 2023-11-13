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13 ноября, 19:45

В Сургутском районе Югры бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо

Бездомная собака разорвала лицо семилетней девочке в посёлке Фёдоровский Сургутского района Югры. На видео, которое опубликовала местная администрация, видно, что девочка подходит к псу и гладит его, а когда наклоняется насыпать еды — собака внезапно атакует и кусает ребёнка за лицо.

В Югре бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо. Видео © VK / Когалым

Всё произошло вечером 12 ноября. В итоге у девочки рваные глубокие раны на нижней половине лица. Ребёнка уже прооперировали. Местные власти отметили, что отловили похожую собаку, но она оказалась не той. Пса и его предполагаемую хозяйку ищут.

В Югре бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо. Фото © VK / Когалым

В Югре бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо. Фото © VK / Когалым

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Ранее Лайф писал о том, что стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь. Сам инцидент попал на видео.

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Кадр видео VK / Когалым

Александра Мышляева
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