В Сургутском районе Югры бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо

Бездомная собака разорвала лицо семилетней девочке в посёлке Фёдоровский Сургутского района Югры. На видео, которое опубликовала местная администрация, видно, что девочка подходит к псу и гладит его, а когда наклоняется насыпать еды — собака внезапно атакует и кусает ребёнка за лицо.

В Югре бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо. Видео © VK / Когалым

Всё произошло вечером 12 ноября. В итоге у девочки рваные глубокие раны на нижней половине лица. Ребёнка уже прооперировали. Местные власти отметили, что отловили похожую собаку, но она оказалась не той. Пса и его предполагаемую хозяйку ищут.

В Югре бездомный пёс порвал семилетней девочке лицо. Фото © VK / Когалым