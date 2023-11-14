Психолог объяснил, зачем заключают браки пожилые люди

В пожилом возрасте к созданию семьи подталкивает подобие интересов, духовное и душевное родство, считает психолог Марсель Сультеев. Люди осознают, что могут дожить свой век в понимании и любви, физическое влечение в таком случае имеет мало значения.

"Но не стоит забывать, что любви все возрасты покорны. Мы просто привыкли об этом говорить, но, когда это в действиях происходит и влюблённые находят друг друга — и неважно, сколько им лет, — это уже становится как бы нонсенсом или же каким-то исключением из правил", — рассказал специалист телеканалу "360".

У более молодых людей значительная разница в возрасте между мужчиной и женщиной нередко объясняется денежным аспектом. Когда же женятся такие люди, как ставшие известными молодожёны из Нижегородской области, их привлекает именно нематериальная составляющая — то, чего им не хватало в юности, молодости, зрелости. По мнению Сультеева, на пороге столетнего возраста жених нашёл наконец женщину своей мечты.