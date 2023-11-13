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13 ноября, 20:43

Названы три основные ошибки метеозависимых людей при низком атмосферном давлении

Кардиолог Кондрахин: При пониженном атмосферном давлении работа на износ опасна

В условиях пониженного атмосферного давления главной ошибкой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, является работа на износ. Об этом "Москве 24" рассказал врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

"Причём речь идёт не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться", — объяснил специалист.

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Второй серьёзной ошибкой, по словам врача, является отсутствие здорового сна. Третьей — употребление стимуляторов (энергетиков, кофе) и спиртного, оно способствует загущению крови. Также в этот период рекомендуется меньше курить, контролировать артериальное давление и не забывать о назначенных врачом лекарствах.

А ранее врач объяснила, как ежедневные занятия спортом сажают иммунитет и сердце. По её словам, если человек занимается спортом чаще четырёх раз в неделю, мышцы не успевают полностью восстановиться, из-за этого увеличивается риск травм и появляется хроническая усталость.

Обложка ©

Freepik

Лариса Сафронова
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