Названы три основные ошибки метеозависимых людей при низком атмосферном давлении

В условиях пониженного атмосферного давления главной ошибкой людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, является работа на износ. Об этом "Москве 24" рассказал врач-кардиолог, старший преподаватель кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.



"Причём речь идёт не только про физический труд, а про любую нагрузку, которая может повлиять на организм. Ему будет сложно справляться и с внутренними проблемами, и с внешними. Лучше в этот день полениться", — объяснил специалист.

Второй серьёзной ошибкой, по словам врача, является отсутствие здорового сна. Третьей — употребление стимуляторов (энергетиков, кофе) и спиртного, оно способствует загущению крови. Также в этот период рекомендуется меньше курить, контролировать артериальное давление и не забывать о назначенных врачом лекарствах.