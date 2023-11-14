Белый дом признал, что Китай не помогал России оружием за время спецоперации

Компании китайского оборонно-промышленного комплекса не поставляли России военную продукцию, которая могла быть задействована в рамках спецоперации на Украине. К такому выводу пришёл Белый дом.

"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", — заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Выступая в рамках брифинга в Белом доме, политик подчеркнул, что этот вердикт был вынесен несколько дней назад. Дабы актуализировать данные, он пообещал перепроверить информацию по вопросу.