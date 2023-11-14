ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 ноября 2023, 22:21

Белый дом признал, что Китай не помогал России оружием за время спецоперации

Компании китайского оборонно-промышленного комплекса не поставляли России военную продукцию, которая могла быть задействована в рамках спецоперации на Украине. К такому выводу пришёл Белый дом.

"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", — заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

Выступая в рамках брифинга в Белом доме, политик подчеркнул, что этот вердикт был вынесен несколько дней назад. Дабы актуализировать данные, он пообещал перепроверить информацию по вопросу.

В Китае узнали о большом беспокойстве США из-за мощного российского оружия
В Китае узнали о большом беспокойстве США из-за мощного российского оружия

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не занимаются созданием военных союзов, как это было во времена холодной войны. Вместо этого страны консолидируют усилия для стабилизации международной обстановки, поделился политик на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.

BannerImage

ТАСС / Zuma

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Китай
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar