Белый дом признал, что Китай не помогал России оружием за время спецоперации
Компании китайского оборонно-промышленного комплекса не поставляли России военную продукцию, которая могла быть задействована в рамках спецоперации на Украине. К такому выводу пришёл Белый дом.
"Наша последняя оценка состоит в том, что Китай не поставлял России вооружений в рамках войны на Украине", — заявил советник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.
Выступая в рамках брифинга в Белом доме, политик подчеркнул, что этот вердикт был вынесен несколько дней назад. Дабы актуализировать данные, он пообещал перепроверить информацию по вопросу.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва и Пекин не занимаются созданием военных союзов, как это было во времена холодной войны. Вместо этого страны консолидируют усилия для стабилизации международной обстановки, поделился политик на встрече с зампредседателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся.
ТАСС / Zuma