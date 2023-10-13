В Китае узнали о большом беспокойстве США из-за мощного российского оружия

Испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой вызвали тревогу на Западе. Об этом сообщила китайская газета Paper.

"У "Буревестника" мощные способности по стратегическому сдерживанию, поэтому его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах", — написал обозреватель Тан Цзюнь, добавив, что успешное испытание нового оружия деморализует противников России.