В Китае узнали о большом беспокойстве США из-за мощного российского оружия
Paper: Запад обеспокоен испытаниями российской крылатой ракеты "Буревестник"
Испытания российской межконтинентальной крылатой ракеты "Буревестник" с ядерной установкой вызвали тревогу на Западе. Об этом сообщила китайская газета Paper.
"У "Буревестника" мощные способности по стратегическому сдерживанию, поэтому его появление вызвало большое беспокойство в США и других западных державах", — написал обозреватель Тан Цзюнь, добавив, что успешное испытание нового оружия деморализует противников России.
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" рассказал о последнем успешном испытании ракеты "Буревестник". Майор американской армии в отставке Майк Лайонс в эфире CBS News заявил, что эта ракета может успешно достигать Штатов. Он считает, что размещение подобных ракет в Арктике могло бы стать большой угрозой для Америки, ведь оттуда можно легко поразить цели в США. А аналитик ЦРУ Рэй Макговерн назвал российские гиперзвуковые ракеты неуязвимыми и отметил, что они дали Москве стратегическое преимущество перед США.
Кадр из видео Минобороны