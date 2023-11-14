Сербский "Спартак" разорвал контракт с тренером Кержаковым после серии поражений

Сербский футбольный клуб "Спартак" из Суботицы заявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Кержаковым. Такое решение было принято по обоюдному согласию, сказано в соцсетях команды.

"Спартак" и тренер Александр Кержаков расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса. Изменение в тренерском штабе в данный момент будет лучшим решением для клуба", — гласит заявление пресс-службы ФК.

По словам президента "Спартака" Николы Симовича, под руководством российского футболиста спортсмены стали показывать плохие результаты. Однако он выразил благодарность Кержакову за плодотворную работу и назвал бывшего тренера "легендой". Напомним, что коллектив из Суботицы одержал лишь одну победу в последних семи матчах чемпионата Сербии.