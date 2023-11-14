Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 22:06

Сербский "Спартак" разорвал контракт с тренером Кержаковым после серии поражений

Сербский футбольный клуб "Спартак" из Суботицы заявил о расторжении контракта с главным тренером Александром Кержаковым. Такое решение было принято по обоюдному согласию, сказано в соцсетях команды.

"Спартак" и тренер Александр Кержаков расторгли договор и расстались в дружеском тоне, чтобы найти выход из кризиса. Изменение в тренерском штабе в данный момент будет лучшим решением для клуба", — гласит заявление пресс-службы ФК.

По словам президента "Спартака" Николы Симовича, под руководством российского футболиста спортсмены стали показывать плохие результаты. Однако он выразил благодарность Кержакову за плодотворную работу и назвал бывшего тренера "легендой". Напомним, что коллектив из Суботицы одержал лишь одну победу в последних семи матчах чемпионата Сербии.

"Спартак" победил "Ростов" Карпина в заключительном матче 15-го тура РПЛ

"Спартак" победил "Ростов" Карпина в заключительном матче 15-го тура РПЛ

Напомним, Кержаков стал главным тренером сербского "Спартака" летом 2023 года. Контракт был заключён на один сезон с возможностью продления. До этого футболист делился опытом с кипрской "Кармиотиссой".

Обложка ©

Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / a.kerzhakov11

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Александр Кержаков
  • Сербия
  • Футбол
  • Спорт

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров