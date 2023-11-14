Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать за рубеж ради высоких результатов

"Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. <...> И не важно, за какую страну, не важно, под каким флагом. Он потратил на это 15–20 лет, и сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть", — сказал он, отметив, однако, что если речь идёт о простом зарабатывании денег, то можно остаться и в России.