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13 ноября, 23:47

Василий Березуцкий призвал спортсменов уезжать за рубеж ради высоких результатов

<p>Василий Березуцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов</p>

Василий Березуцкий. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Российским спортсменам надо уезжать за границу, если там предоставляется возможность достичь высокого результата. Об этом заявил экс-защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на ютуб-канале журналиста Нобеля Арустамяна.

"Если вы хотите на высоком уровне чего-то добиться, то сейчас надо 100% уезжать. <...> И не важно, за какую страну, не важно, под каким флагом. Он потратил на это 15–20 лет, и сейчас ему говорят: ты не можешь выступать на европейских турнирах, ты не можешь то, не можешь это. Надо ехать куда угодно, если такая возможность есть", — сказал он, отметив, однако, что если речь идёт о простом зарабатывании денег, то можно остаться и в России.

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Напомним, в сентябре совет уезжать из РПЛ в зарубежные лиги дал футболистам главный тренер сборной России Валерий Карпин. По его словам, на тренировках видна разница между полузащитником "Монако" Александром Головиным и остальными в физическом компоненте.

Лариса Сафронова
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