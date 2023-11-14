"Не заносись, мальчик": Зеленскому жёстко напомнили, что он вовсе не царь горы
Полковник запаса ФСБ Пинчук: Зеленский напрасно возомнил себя царём горы
Владимир Зеленский, как и многие из его окружения, совершенно напрасно считает себя царём, избранным Западом. О реальной роли политика в планах Соединённых Штатов рассказал первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.
Эксперт напомнил, что Вашингтон всерьёз занялся борьбой с коррупцией в Незалежной. Взяточничество мешает Белому дому оставаться единственным центром управления Украиной. В то же время Зеленский является настоящим олицетворением продажности и остаётся у руля лишь потому, что умело исполняет отведённую ему роль. Однако в любой момент ситуация может измениться, заявил отставной офицер.
"Они, в том числе Зеленский, считают, что, дескать, я — царь во дворце, я — главный на горе, на меня сделали ставку. Но не на тебя сделали ставку, мальчик. Ставку сделали в целом на русофобскую политику Украины, на войну с Россией. И в спину тебе дышит ещё куча таких же, кто разделяет с тобой эти ценности. Поэтому, дескать, не заносись, мальчик. Мы, США, боремся с вашей коррупцией. А значит — с тобой, потому что ты в данный момент — символ этой коррупции. Но при этом ты мне присягнул, целуешь перстень, и я пока глажу тебя по головке, но, когда захочу, дам тебе тумака", — произнёс Пинчук в программе "Сила в правде" на телеканале "Царьград".
А тем временем Зеленский запланировал чистку в рядах высшего военного руководства Незалежной. По его распоряжению в отношении некоторых командиров готовятся уголовные расследования, рассказал ранее депутат Рады Алексей Гончаренко.
Flickr / President Of Ukraine