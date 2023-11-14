Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 00:58

"Не заносись, мальчик": Зеленскому жёстко напомнили, что он вовсе не царь горы

Полковник запаса ФСБ Пинчук: Зеленский напрасно возомнил себя царём горы

Владимир Зеленский, как и многие из его окружения, совершенно напрасно считает себя царём, избранным Западом. О реальной роли политика в планах Соединённых Штатов рассказал первый министр госбезопасности ДНР, полковник запаса ФСБ Андрей Пинчук.

Эксперт напомнил, что Вашингтон всерьёз занялся борьбой с коррупцией в Незалежной. Взяточничество мешает Белому дому оставаться единственным центром управления Украиной. В то же время Зеленский является настоящим олицетворением продажности и остаётся у руля лишь потому, что умело исполняет отведённую ему роль. Однако в любой момент ситуация может измениться, заявил отставной офицер.

"Они, в том числе Зеленский, считают, что, дескать, я — царь во дворце, я — главный на горе, на меня сделали ставку. Но не на тебя сделали ставку, мальчик. Ставку сделали в целом на русофобскую политику Украины, на войну с Россией. И в спину тебе дышит ещё куча таких же, кто разделяет с тобой эти ценности. Поэтому, дескать, не заносись, мальчик. Мы, США, боремся с вашей коррупцией. А значит — с тобой, потому что ты в данный момент — символ этой коррупции. Но при этом ты мне присягнул, целуешь перстень, и я пока глажу тебя по головке, но, когда захочу, дам тебе тумака", произнёс Пинчук в программе "Сила в правде" на телеканале "Царьград".

"Позвони мне, позвони": Зеленский хочет через Трампа задобрить Конгресс США

"Позвони мне, позвони": Зеленский хочет через Трампа задобрить Конгресс США

А тем временем Зеленский запланировал чистку в рядах высшего военного руководства Незалежной. По его распоряжению в отношении некоторых командиров готовятся уголовные расследования, рассказал ранее депутат Рады Алексей Гончаренко.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • США
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров