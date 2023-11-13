"Банковая делает свой ход": В Раде раскрыли план Зеленского расправиться с генералами ВСУ

На Украине готовятся уголовные расследования в отношении командования ВСУ. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, намекнув, что к делу причастен Владимир Зеленский.

"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) делает свой ход", — уточнил нардеп в телеграм-канале.