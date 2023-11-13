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13 ноября, 13:07

"Банковая делает свой ход": В Раде раскрыли план Зеленского расправиться с генералами ВСУ

Депутат Рады Гончаренко заявил о подготовке уголовных дел против генералов ВСУ

На Украине готовятся уголовные расследования в отношении командования ВСУ. Об этом рассказал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко, намекнув, что к делу причастен Владимир Зеленский.

"На этой неделе будут процессуальные действия по генералам. Банковая (улица, на которой находится офис Владимира Зеленского. — Прим. Лайфа) делает свой ход", уточнил нардеп в телеграм-канале.

В США подтвердили страхи Зеленского по поводу замены Залужным

В США подтвердили страхи Зеленского по поводу замены Залужным

Напомним, украинское военное и гражданское руководство раскололось после громкого заявления главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В интервью западной прессе он признался, что Киев находится в крайне трудной ситуации: конфликт на Украине зашёл в тупик и прорыва ВСУ ждать уже не стоит. Владимир Зеленский с ним не согласился. При этом уже звучат голоса с призывом выдвинуть Залужного в президенты.

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Getty Images / Andre Alves

Татьяна Миссуми
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