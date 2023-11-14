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14 ноября, 01:49

СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с бойцами ВСУ из-за песни Михаила Круга

Сотрудник СБУ, подравшийся в Виннице с военнослужащими ВСУ из-за песни российского исполнителя шансона Михаила Круга, отстранён от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

По мнению собеседника издания, его коллега "вёл себя недостойно". Комментарии по этому поводу на официальных ресурсах СБУ пока отсутствуют.

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Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ подрались с бойцами ВСУ в кафе в украинской Виннице из-за русского шансона. Обе компании отмечали дни рождения, однако празднование закончилось мордобоем под застольные песни Михаила Круга.

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t.me / Служба безпеки України

Лариса Сафронова
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