СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с бойцами ВСУ из-за песни Михаила Круга
Сотрудник СБУ, подравшийся в Виннице с военнослужащими ВСУ из-за песни российского исполнителя шансона Михаила Круга, отстранён от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.
По мнению собеседника издания, его коллега "вёл себя недостойно". Комментарии по этому поводу на официальных ресурсах СБУ пока отсутствуют.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ подрались с бойцами ВСУ в кафе в украинской Виннице из-за русского шансона. Обе компании отмечали дни рождения, однако празднование закончилось мордобоем под застольные песни Михаила Круга.
t.me / Служба безпеки України