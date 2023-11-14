СБУ отстранила сотрудника, подравшегося с бойцами ВСУ из-за песни Михаила Круга

Сотрудник СБУ, подравшийся в Виннице с военнослужащими ВСУ из-за песни российского исполнителя шансона Михаила Круга, отстранён от исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщило украинское издание "Общественное" со ссылкой на представителя пресс-службы ведомства.

По мнению собеседника издания, его коллега "вёл себя недостойно". Комментарии по этому поводу на официальных ресурсах СБУ пока отсутствуют.