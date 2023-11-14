Погиб глава штаба бригады морпехов, участвовавших в боях за Мариуполь

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, который командовал подразделением в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002 году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и проходил службу в Севастополе. Кроме того, офицер был в командировках в Сирии, получил Орден Мужества.