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14 ноября, 02:11

Погиб глава штаба бригады морпехов, участвовавших в боях за Мариуполь

Развожаев сообщил о гибели главы штаба бригады морпехов Яна Суханова

<p>Ян Суханов. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/razvozhaev/4550?single" target="_blank" rel="noopener noreferrer">РаZVожаев</a></p>

Ян Суханов. Обложка © t.me / РаZVожаев

В Севастополе похоронили начальника штаба 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота гвардии подполковника Яна Суханова, который командовал подразделением в боях за Мариуполь и завод "Азовсталь". Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Ян Александрович получил ранение в Мариуполе. При лечении в госпитале в Москве врачи диагностировали ещё одно коварное заболевание, которое не позволило организму справиться с полученными ранениями", — написал Развожаев в телеграм-канале.

Ян Суханов родился в Южно-Сахалинске. В 2002 году окончил с отличием Дальневосточное высшее командное училище и проходил службу в Севастополе. Кроме того, офицер был в командировках в Сирии, получил Орден Мужества.

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Артур Лапсаков
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