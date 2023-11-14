Врач объяснил, как нужно проветривать комнату, чтобы не заболеть
Терапевт Соломатин: При проветривании комнат окна нужно открывать нараспашку
Неправильное проветривание помещений в холодное время года может привести к заболеваниям. Чтобы снизить риск появления гадких недугов, достаточно следовать нескольким простым советам, заявил врач Александр Соломатин.
По словам доктора медицинских наук, ставить окно в режим микропроветривания лучше не стоит. Сила и скорость потока холодного воздуха в этом случае лишь увеличатся. Предпочтительнее открывать створки настежь на 10-15 минут. Как только дышать стало комфортнее, их можно закрывать обратно.
"Проветривать помещение следует два-четыре раза в день. В общем, по потребности. Если же в помещении находится больной, то чаще — частота проветриваний увеличивается в полтора-два раза, а длительность уменьшается", — поделился пульмонолог медхолдинга "СМ-Клиника" с РИАМО.
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