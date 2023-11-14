Россиянкам назвали безболезненный и эффективный способ восстановления волос

Пышная шевелюра всегда была одним из главных показателей красоты и здоровья. Современным способом восстановления волос является процедура микроигольчатого радиочастотного омоложения, или игольчатый RF-лифтинг. Об этом порталу "Страсти" рассказала врач-косметолог Татьяна Макарова.

"Микроигольчатый RF-лифтинг помогает эффективно бороться с потерей волос за счёт улучшения микроциркуляции крови и стимулирования волосяных фолликулов. Метод основан на воздействии на кожу тончайших позолоченных микроигольчатых электродов, которые посылают радиочастотные импульсы в глубокие слои кожи, запуская процессы регенерации", — объяснила специалист — тренер учебного центра ГК "А1 Эстетик".

По её словам, игольчатый RF-лифтинг максимально безболезненный и показан при выпадении волос и алопеции, ломкости, секущихся кончиках. Он эффективен как в качестве лечебной терапии, так и для профилактики. Для устойчивого результата желательно пройти курс таких процедур в сочетании с плазмолифтингом кожи головы.