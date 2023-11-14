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14 ноября, 04:42

В Приморье тигр напал на сторожа пасеки, мужчину госпитализировали

В Приморском крае мужчина пострадал после нападения амурского тигра. Сторожа местной пасеки пришлось госпитализировать, сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводит ТАСС.

Всё произошло в Кировском районе. Мужчину спас вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки, который быстро выхватил ружьё и выстрелил в сторону зверя. Пока мотивы животного не известны, однако Арамилев предположил, что тигр уже был ранен, а спровоцировать агрессию могла боль от травмы.

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На месте происшествия работают инспекторы охотнадзора и полиция. Специалистам предстоит найти тигра.

А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье медведь загрыз рыбака. Останки мужчины из села Берёзовка были найдены на лёжке.

Обложка ©

Unsplash / Jeff Meigs

Артур Лапсаков
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