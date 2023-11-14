В Приморье тигр напал на сторожа пасеки, мужчину госпитализировали

Всё произошло в Кировском районе. Мужчину спас вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки, который быстро выхватил ружьё и выстрелил в сторону зверя. Пока мотивы животного не известны, однако Арамилев предположил, что тигр уже был ранен, а спровоцировать агрессию могла боль от травмы.