В Приморье тигр напал на сторожа пасеки, мужчину госпитализировали
В Приморском крае мужчина пострадал после нападения амурского тигра. Сторожа местной пасеки пришлось госпитализировать, сообщил директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев, слова которого приводит ТАСС.
Всё произошло в Кировском районе. Мужчину спас вовремя оказавшийся рядом хозяин пасеки, который быстро выхватил ружьё и выстрелил в сторону зверя. Пока мотивы животного не известны, однако Арамилев предположил, что тигр уже был ранен, а спровоцировать агрессию могла боль от травмы.
На месте происшествия работают инспекторы охотнадзора и полиция. Специалистам предстоит найти тигра.
А ранее Лайф рассказывал, что в Приморье медведь загрыз рыбака. Останки мужчины из села Берёзовка были найдены на лёжке.
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