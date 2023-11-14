В КНДР объяснили, почему США на самом деле не хотят мира в Европе

США и Великобритания выступают против мира в Европе, поскольку продолжают поставлять Украине запрещённое вооружение. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

"США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.