Регион

Уведомления отключены

14 ноября, 05:25

В КНДР объяснили, почему США на самом деле не хотят мира в Европе

МИД КНДР: США попирают мир в Европе, поставляя Киеву запрещённое оружие

США и Великобритания выступают против мира в Европе, поскольку продолжают поставлять Украине запрещённое вооружение. Об этом заявил глава департамента МИД КНДР по делам международных организаций Чо Чхоль Су.

"США всё ещё поставляют на фронт Украины летальные вооружения, в том числе кассетные авиабомбы и снаряды с обеднённым ураном, использование которых полностью запрещено международными правовыми нормами, таким образом, намеренно нарушают и попирают мир и стабильность в Европе", — цитирует дипломата Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

В КНДР предрекли ядерную войну из-за альянса США, Японии и Южной Кореи

В КНДР предрекли ядерную войну из-за альянса США, Японии и Южной Кореи

А ранее в Пхеньяне предупредили, что другой конфликт — ближневосточный — показывает предел американской стратегии по установлению "миропорядка, основанного на правилах". Там указали на двойные стандарты, которые использует США в отношении ситуаций на Украине и в Израиле.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
  • Новости
  • США
  • КНДР
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров