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Опубликовано 14 ноября 2023, 05:40

В США назвали причину, почему победа Киева маловероятна

Newsweek: Украина не победит без серьёзного вмешательства США

Украину ждут серьёзные проблемы, если Соединённые Штаты Америки не окажут ей масштабную помощь. Сейчас у Киева вряд ли получится одержать победу в конфликте, считает анонимный сотрудник Конгресса США, которого цитирует Newsweek.

По его словам, украинской стороне в настоящее время необходимо вмешательство такого уровня, который наблюдался во время "поздней холодной войны". Однако этого не произойдёт из-за республиканцев.

"Для того, чтобы режим Зеленского победил, Вашингтону необходимо не только придерживаться текущего курса, но и в несколько раз поднять свою вовлечённость. Но на такое Америка не пойдёт", — отметил источник.

Рогов: Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию
Рогов: Конфликт на Украине должен завершиться по "вьетнамскому" сценарию

Ранее Лайф писал, что возможности Вашингтона по оказанию помощи Украине сокращаются ежедневно. Конгресс отказывается выделять дополнительные средства. Советник президента США по национальной безопасности отметил, что из-за недостаточного финансирования военная помощь будет неустойчива.

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ТАСС / AP / Jose Luis Magana

Ян Поланин
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