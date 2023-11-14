Украину ждут серьёзные проблемы, если Соединённые Штаты Америки не окажут ей масштабную помощь. Сейчас у Киева вряд ли получится одержать победу в конфликте, считает анонимный сотрудник Конгресса США, которого цитирует Newsweek.

По его словам, украинской стороне в настоящее время необходимо вмешательство такого уровня, который наблюдался во время "поздней холодной войны". Однако этого не произойдёт из-за республиканцев.

"Для того, чтобы режим Зеленского победил, Вашингтону необходимо не только придерживаться текущего курса, но и в несколько раз поднять свою вовлечённость. Но на такое Америка не пойдёт", — отметил источник.