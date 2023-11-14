В США назвали причину, почему победа Киева маловероятна
Newsweek: Украина не победит без серьёзного вмешательства США
Украину ждут серьёзные проблемы, если Соединённые Штаты Америки не окажут ей масштабную помощь. Сейчас у Киева вряд ли получится одержать победу в конфликте, считает анонимный сотрудник Конгресса США, которого цитирует Newsweek.
По его словам, украинской стороне в настоящее время необходимо вмешательство такого уровня, который наблюдался во время "поздней холодной войны". Однако этого не произойдёт из-за республиканцев.
"Для того, чтобы режим Зеленского победил, Вашингтону необходимо не только придерживаться текущего курса, но и в несколько раз поднять свою вовлечённость. Но на такое Америка не пойдёт", — отметил источник.
Ранее Лайф писал, что возможности Вашингтона по оказанию помощи Украине сокращаются ежедневно. Конгресс отказывается выделять дополнительные средства. Советник президента США по национальной безопасности отметил, что из-за недостаточного финансирования военная помощь будет неустойчива.
ТАСС / AP / Jose Luis Magana