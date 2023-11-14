В ЛНР узнали, что украинским бойцам приходится носить зловонные обноски

Украинским мобилизованным выдают поношенную форму и средства защиты. Они получают её перед отправкой в зону боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Он привёл в пример один из "сортировочных" пунктов в Харькове, где мобилизованные бойцы ВСУ получают уже бывшие у кого-то в употреблении форму 2-й и 3-й категории и средства защиты.

"Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки — с выдаваемыми средствами бронезащиты", — приводит слова подполковника РИА "Новости".

По словам Марочко, военнослужащим, которые выражают недовольство из-за б/у вещей, грозит дисциплинарное взыскание. Кроме того, бойцы званием выше предлагают им купить новую форменную одежду за собственные деньги.