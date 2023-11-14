В ЛНР узнали, что украинским бойцам приходится носить зловонные обноски
Марочко: Украинским мобилизованным выдают поношенные одежду и средства защиты
Украинским мобилизованным выдают поношенную форму и средства защиты. Они получают её перед отправкой в зону боевых действий, рассказал подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он привёл в пример один из "сортировочных" пунктов в Харькове, где мобилизованные бойцы ВСУ получают уже бывшие у кого-то в употреблении форму 2-й и 3-й категории и средства защиты.
"Вещевое имущество в большей степени непригодно к носке, имеет характерные повреждения и зловонный запах. Такие же признаки — с выдаваемыми средствами бронезащиты", — приводит слова подполковника РИА "Новости".
По словам Марочко, военнослужащим, которые выражают недовольство из-за б/у вещей, грозит дисциплинарное взыскание. Кроме того, бойцы званием выше предлагают им купить новую форменную одежду за собственные деньги.
Непростая ситуация наблюдается не только среди украинских мобилизованных. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил ранее о патовом состоянии ВСУ и назвал обстановку на передовой трудной.
ТАСС / AP / Frank Augstein