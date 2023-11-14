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14 ноября, 06:50

ФАС взялась за яйца

ФАС проверит цены на куриные яйца в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведётся в регионах", пояснили там.

Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей. Они представят сведения о еженедельной динамике средневзвешенных цен на куриные яйца. Речь идёт как о закупочной, так и о розничной стоимости.

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А ранее Лайф рассказывал, как поменяется стоимость яиц и курицы до Нового года. По словам аналитиков, рост цен на эту продукцию произошёл ещё в октябре: на 25% за курицу и 5% за яйца. Однако эксперты считают, что в скором времени цены упадут на 5% и 7%.

Обложка ©

Unsplash

Дарья Нарыкова
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