ФАС взялась за яйца
ФАС проверит цены на куриные яйца в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведётся в регионах", — пояснили там.
Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей. Они представят сведения о еженедельной динамике средневзвешенных цен на куриные яйца. Речь идёт как о закупочной, так и о розничной стоимости.
А ранее Лайф рассказывал, как поменяется стоимость яиц и курицы до Нового года. По словам аналитиков, рост цен на эту продукцию произошёл ещё в октябре: на 25% за курицу и 5% за яйца. Однако эксперты считают, что в скором времени цены упадут на 5% и 7%.
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