ФАС взялась за яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит ценообразование на куриные яйца. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"На основе полученных данных служба проведёт анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен. Работа в данном направлении уже ведётся в регионах", — пояснили там.

Кроме того, ФАС направила запросы в десять федеральных торговых сетей. Они представят сведения о еженедельной динамике средневзвешенных цен на куриные яйца. Речь идёт как о закупочной, так и о розничной стоимости.