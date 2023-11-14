Врач озвучила две плохие новости для тех, у кого есть привычка кусать губы

У человека на слизистой оболочке полости рта могут появиться ранки, если постоянно покусывать щёки и губы. Опасность такой привычки состоит в том, что вирусы и бактерии могут легко попасть в организм через повреждения. Об этом рассказала невролог и кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

"Непроизвольное покусывание губ и щёк относится к патомимиям — навязчивым расстройствам, при которых человек сам себе наносит повреждения. Другие возможные проявления патомимий — выдёргивание волос, царапание и щипание кожи, выдавливание прыщей. Первые симптомы могут появиться в любом возрасте, но чаще всего они возникают у подростков 11–15 лет", — пояснила эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Врач считает, что инфекции — малая часть проблем, связанных с кусанием щёк и губ. Если долго травмировать слизистую, можно спровоцировать предраковые заболевания, например лейкоплакию или онкологию, предупредила невролог. По её словам, не стоит игнорировать такую привычку. Для начала следует обратиться к стоматологу, ведь постоянное прикусывание щёк и губ может быть связано с неправильным прикусом или хроническими инфекциями во рту.

Если с точки зрения стоматологии всё хорошо, значит, стоит пойти к неврологу или психиатру. Многие исследователи считают, что люди пытаются снять напряжение и избавиться от стресса, покусывая губы и щёки. Есть много примеров, когда люди сами себе вредят в спокойной обстановке, пока читают книгу или слушают музыку.