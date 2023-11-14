В России предложили отменить госпошлины за браки, но увеличить за разводы

В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков, направив в правительство соответствующий законопроект.

"Предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", — указано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам депутата, то, что государство берёт деньги за заключение брака, является атавизмом. Даванков пояснил, что нужно подтверждать действиями слова властей о том, что в России стремятся к укреплению семейных ценностей. Отмена госпошлины для новобрачных как раз и станет символическим фактором в условиях поддержки института брака.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение госпошлины за развод с 650 рублей до 1200 рублей. В пояснительной записке указано, что это компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.