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Регион
Опубликовано 14 ноября 2023, 12:29

В России предложили отменить госпошлины за браки, но увеличить за разводы

Партия "Новые люди" разработала проект об отмене госпошлин для заключения брака

В Госдуме предложили отменить госпошлины за заключение брака. С такой инициативой выступил вице-спикер ГД от партии "Новые люди" Владислав Даванков, направив в правительство соответствующий законопроект.

"Предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей", указано в пояснительной записке к законопроекту.

По словам депутата, то, что государство берёт деньги за заключение брака, является атавизмом. Даванков пояснил, что нужно подтверждать действиями слова властей о том, что в России стремятся к укреплению семейных ценностей. Отмена госпошлины для новобрачных как раз и станет символическим фактором в условиях поддержки института брака.

Кроме того, законопроект предусматривает повышение госпошлины за развод с 650 рублей до 1200 рублей. В пояснительной записке указано, что это компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.

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А ранее Лайф писал, что право на получение временного проживания в РФ вне правительственной квоты хотят давать иностранцам только после двух лет брака с гражданами России. Однако если суд признает брак недействительным, в том числе из-за фиктивности, то выданные документы аннулируются.

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LIFE / Кирилл Зыков

Дарья Нарыкова
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