В Кремле отвергли обвинения США о помощи КНДР в военной сфере

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Китай и Россия якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным. На это в разговоре с журналистами указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Остин во время визита в Южную Корею заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Москва и Пекин якобы помогают Пхеньяну наращивать свой военный потенциал и обходить санкции. Также глава Минобороны США в очередной раз утверждал, что КНДР якобы направляет России вооружения для применения их в ходе спецоперации на Украине.