В Кремле отвергли обвинения США о помощи КНДР в военной сфере
Песков: Заявления США о помощи России и Китая КНДР в военной сфере голословны
Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Китай и Россия якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным. На это в разговоре с журналистами указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Ранее Остин во время визита в Южную Корею заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Москва и Пекин якобы помогают Пхеньяну наращивать свой военный потенциал и обходить санкции. Также глава Минобороны США в очередной раз утверждал, что КНДР якобы направляет России вооружения для применения их в ходе спецоперации на Украине.
Ранее Лайф объяснил, как встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами. Как отмечают аналитики, мероприятие было значимым и успешным с точки зрения обоих государств.
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