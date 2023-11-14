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14 ноября, 09:52

В Кремле отвергли обвинения США о помощи КНДР в военной сфере

Песков: Заявления США о помощи России и Китая КНДР в военной сфере голословны

Заявление главы Пентагона Ллойда Остина о том, что Китай и Россия якобы помогают КНДР обходить санкции в сфере контроля над вооружениями, является голословным. На это в разговоре с журналистами указал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Все подобные заявления являются абсолютно голословными, они ничем не подтверждены. Каждое новое подобное заявление ещё больше девальвирует все остальные на этот счёт", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Ранее Остин во время визита в Южную Корею заявил, что Вашингтон "глубоко обеспокоен" тем, что Москва и Пекин якобы помогают Пхеньяну наращивать свой военный потенциал и обходить санкции. Также глава Минобороны США в очередной раз утверждал, что КНДР якобы направляет России вооружения для применения их в ходе спецоперации на Украине.

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Ранее Лайф объяснил, как встреча президента РФ Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына в сентябре показала стабильность и перспективность отношений между двумя странами. Как отмечают аналитики, мероприятие было значимым и успешным с точки зрения обоих государств.

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Shutterstock

Александр Юнашев
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