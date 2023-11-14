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Опубликовано 14 ноября 2023, 10:09

Нательный крестик спас жизнь военному с позывным Лазер в зоне СВО

Нательный крестик, который защитил русского бойца в зоне СВО. Обложка © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Нательный крестик, который защитил русского бойца в зоне СВО. Обложка © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

Российский военный с позывным Лазер рассказал о недавнем случае, когда нательный крестик спас его от осколка польской мины. Оберег принял весь удар на себя, сообщает телеграм-канал "Операция Z: военкоры Русской весны".

Российский военный с позывным Лазер рассказывает о том, как нательный крестик спас его от осколка польского миномёта. Видео © Telegram / "Операция Z: Военкоры Русской Весны"

"Вот осколок от польского миномёта прошёлся по крестику, порвав цепочку", говорится в сообщении.

По данным телеграм-канала, осколок снаряда попал прямо в шею, но чудом срикошетил от цепочки. Так что российский военнослужащий отделался лёгкими царапинами.

В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО
В Севастополе медики спасли военного, которому оторвало плечевой сустав в бою в зоне СВО

А ранее Лайф рассказывал, что в Белгороде медики спасли бойца СВО c тяжёлым ранением в сердце. Операция длилась два часа, кардиохирургам удалось извлечь осколок снаряда из правого желудочка сердца.

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Дарья Нарыкова
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