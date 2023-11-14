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14 ноября, 10:23

Ушедшую из дома 14-летнюю девочку разыскивают в Самарской области

<p>Пропавшая в Самарской области 14-летняя Кристина Медведева. Обложка © <a href="https://63.%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ГУ МВД по Самарской области</a></p>

Пропавшая в Самарской области 14-летняя Кристина Медведева. Обложка © ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области разыскивают ушедшую из дома девочку-подростка. К поискам подключились сотрудники отдела МВД России по Сергиевскому району.

Правоохранители сообщили, что несовершеннолетняя Кристина Медведева проживает в посёлке Сургут. 14-летняя девочка ушла из дома 12 ноября и не вернулась. В настоящее время её местонахождение неизвестно.

"Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 155–165 сантиметров, среднего телосложения, волосы чёрные. Была одета в куртку чёрного цвета с капюшоном серого цвета, кофту чёрного цвета с буквами оранжевого цвета, джинсы и кроссовки чёрного цвета", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Ориентировку с приметами направили в региональные службы и подразделения полиции.

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Ян Поланин
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