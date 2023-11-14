Ушедшую из дома 14-летнюю девочку разыскивают в Самарской области
Пропавшая в Самарской области 14-летняя Кристина Медведева. Обложка © ГУ МВД по Самарской области
В Самарской области разыскивают ушедшую из дома девочку-подростка. К поискам подключились сотрудники отдела МВД России по Сергиевскому району.
Правоохранители сообщили, что несовершеннолетняя Кристина Медведева проживает в посёлке Сургут. 14-летняя девочка ушла из дома 12 ноября и не вернулась. В настоящее время её местонахождение неизвестно.
"Приметы разыскиваемой: на вид 18 лет, рост 155–165 сантиметров, среднего телосложения, волосы чёрные. Была одета в куртку чёрного цвета с капюшоном серого цвета, кофту чёрного цвета с буквами оранжевого цвета, джинсы и кроссовки чёрного цвета", — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Ориентировку с приметами направили в региональные службы и подразделения полиции.
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