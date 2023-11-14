В Ростовской области бабушка-невеста и внучка-невеста вышли замуж в один день

В городе Батайске Ростовской области бабушка и внучка, не сговариваясь, вышли замуж в один и тот же день. Об этом журналистам рассказала руководитель городского отдела ЗАГС Наталья Тулина.

По её словам, бабушка-невеста довольно долго состояла в гражданских отношениях. Со своим избранником они заранее выбирали дату регистрации в сентябре — свадебном месяце. Когда же возрастные жених и невеста пришли подавать заявление, то их день регистрации брака выпал на ту же дату, что и у внучки.

"Для девушки поступок родственницы стал полным сюрпризом. И о нём она узнала только во время свадьбы. И то когда увидела свидетельство о регистрации брака. Все были в восторге от этой истории!" — отметила Тулина в беседе с kp.ru.

Кроме того, она рассказала об упрощении схемы бракосочетания для бойцов СВО. Так, в ноябре состоялась свадьба пары из Архангельской области. Невеста приехала в Ростовскую область во время командировки военного. Пара расписалась за один день. Теперь не нужно ждать целый месяц, пояснила специалист.