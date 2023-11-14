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14 ноября, 11:15

Доллар упал ниже 91 рубля впервые с 28 июля

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился ниже 91 рубля впервые с 28 июля. Об этом свидетельствуют данные площадки.

По данным на 14:02 мск, американская валюта снижалась до 90,9 рубля. К 14:06 мск доллар чуть вырос — до 91,04.

Евро тоже дешевеет — до 97,67 рубля, юань снизился до 12,47 рубля.

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Вклад или биржа: откуда пора забирать сбережения

А ранее опрошенные Лайфом эксперты обратили внимание на несколько важных аспектов в свежем докладе Центробанка. В частности, стала понятна динамика курса рубля. На каких уровнях, по прогнозам финансистов, закрепится российская валюта и сколько будет стоить доллар, читайте в нашем материале.

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ТАСС / Софья Сандурская

Александра Вишнякова
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