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14 ноября, 11:43

В Крыму на Новый год откажутся от гуляний, но не от праздничного настроения

Аксёнов заявил, что массовых новогодних мероприятий в Крыму не будет

В Крыму не будут проводить широкие массовые гуляния на Новый год и в Рождество из соображений безопасности, но праздничное настроение жителям полуострова обещают создать: города украсят, ёлки поставят, детские утренники проведут. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем всё необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение", — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, новогодние утренники для детей пройдут в ограниченном формате, в населённых пунктах, как всегда, будут установлены ёлки, украшены улицы.

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А ранее власти Курской области решили запретить запуск салютов с завтрашнего дня и до 25 января 2024 года. Как подчеркнул губернатор региона Роман Старовойт, это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие жителей.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Александра Вишнякова
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