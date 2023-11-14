В Крыму на Новый год откажутся от гуляний, но не от праздничного настроения

В Крыму не будут проводить широкие массовые гуляния на Новый год и в Рождество из соображений безопасности, но праздничное настроение жителям полуострова обещают создать: города украсят, ёлки поставят, детские утренники проведут. Об этом сообщил глава региона Сергей Аксёнов.

"В Республике Крым проведение широких массовых мероприятий в честь Нового года и Рождества не планируется. Главный приоритет — безопасность. Но, конечно, сделаем всё необходимое, для того чтобы создать крымчанам праздничное настроение", — написал он в телеграм-канале.

По словам Аксёнова, новогодние утренники для детей пройдут в ограниченном формате, в населённых пунктах, как всегда, будут установлены ёлки, украшены улицы.