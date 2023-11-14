В Курской области запретили запускать салюты в новогоднюю ночь
Губернатор Старовойт заявил, что в Курской области отменили салюты до 25 января
Власти Курской области решили запретить запуск салютов с завтрашнего дня до 25 января 2024 года. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", — написал он в телеграм-канале.
Старовойт добавил, что в Курской области сохраняется средний уровень реагирования и жёлтый уровень террористической опасности. Губернатор уверен, что жители с пониманием и ответственностью отнесутся к запрету.
Лайф напоминает, что в сентябре в Курске отменили праздничный салют в День города. За некоторое время до этого Старовойт сообщил, что в Курском районе работает российская система противовоздушной обороны.
ТАСС / Алексей Коновалов