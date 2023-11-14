В Курской области запретили запускать салюты в новогоднюю ночь

Власти Курской области решили запретить запуск салютов с завтрашнего дня до 25 января 2024 года. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

"На заседании областного оперштаба приняли решение запретить в Курской области использование пиротехнических изделий с 15 ноября 2023 года по 25 января 2024 года. Это связано с необходимостью обеспечить безопасность и спокойствие курян", — написал он в телеграм-канале.