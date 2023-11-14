Лучшим поварам Петербурга вручат награду "Стерлядь в золоте"

В Санкт-Петербурге 14 ноября лучшие повара будут удостоены награды "Стерлядь в золоте". Двенадцать профессиональных команд показали своё мастерство на открытом турнире на кубок губернатора "Лучший шеф-повар петербургской кухни".

Петербургские повара показывают мастерство на кубке губернатора "Лучший шеф-повар петербургской кухни". Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Участникам на суд жюри нужно было приготовить закуску из яблок и куриной печени, блюдо из судака и свежей моркови, а также Лимонную бабу на десерт. Как отметил директор Санкт-Петербургской ассоциации кулинаров Виктор Шабалин, в этом году работу поваров оценивают по пяти критериям. Среди них организация рабочего места и правильная технология приготовления: сюда включается пищевая безопасность и личная гигиена.

"Третье — это презентация. Четвёртое — это вкус. И пятым мы в этом году вывели отдельный критерий, поскольку у нас петербургская кухня, — это соблюдение традиций", — рассказал Шабалин в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

При этом сегодня город получил ещё один официальный столичный статус. Организаторы кубка показали свидетельство на товарный знак "Санкт-Петербург — кулинарная столица России".