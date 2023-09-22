3 рецепта вкусных блюд, которые можно приготовить из всего, что осталось в холодильнике

Вместо того чтобы выбрасывать продукты и деньги на ветер, проявите фантазию и реанимируйте даже не самую свежую еду. Вы удивитесь, но из остатков в холодильнике могут получиться действительно вкусные блюда. Бренд-шеф "Кухни на районе" Максим Кузнецов поделился с LIFE тремя простыми идеями, которые вы точно захотите воплотить в жизнь.

Пан пердю

Пошаговый рецепт пана пердю, который можно сделать в домашних условиях. Фото © Shutterstock

Французское блюдо, которое дословно переводится как "забытый хлеб". Как и следует из названия, вам понадобится пропадающий хлеб, а также яйца и молоко. Рецепт крайне прост: взбейте смесь для омлета, пропитайте ею хлеб и обжарьте на сковороде. Блюдо можно подавать как в солёном, так и в сладком виде. Для этого используйте соль или сахар, мёд, ванильный экстракт соответственно.

Хоппель-поппель

Лучшие идеи для завтрака из вчерашних продуктов: 3 рецепта от повара. Фото © Shutterstock

Блюдо, которое вы точно готовили, но могли не знать название. Когда у вас остаются с ужина сосиски, колбаски, картошка и вы хотите превратить их в завтрак, обжариваете всё вместе с яйцом.

В Германии это угощение носит название "хоппель-поппель" и пользуется большой популярностью у местных жителей Максим Кузнецов Бренд-шеф "Кухни на районе"

Бренд-шеф рассказывает одну хитрость: для более насыщенного вкуса и пользы добавьте зелень. Например, шпинат — источник витаминов А и С, укроп — кладезь железа, калия, фосфора и кальция, базилик — поставщик антиоксидантов для организма.

Луковый суп

Как правильно приготовить луковый суп: подробный и простой рецепт. Фото © Shutterstock