В Москве рецидивист продал знакомым припаркованный у АЗС чужой автомобиль

В Москве ранее судимый мужчина продал знакомым чужой автомобиль, который стоял на заправке без номеров. Об инциденте рассказали в пресс-службе столичного главка МВД России.

Рецидивист отогнал чужое авто с АЗС, чтобы продать его знакомым. Видео © ГУ МВД России по Москве

В ведомстве уточнили, что злоумышленник предложил знакомым купить легковушку за 100 тысяч рублей, утверждая, что документы находятся в машине, ключи от которой якобы он потерял. Приятелей заинтересовала цена, и в итоге они согласились на сделку. Тогда злоумышленник разбил ломом стекло водительской двери и проник в салон припаркованной на АЗС чужой машины, после чего её отбуксировали. Сумма ущерба составила 170 тысяч рублей. В отношении рецидивиста возбудили уголовное дело, а реальный владелец авто уже получил его обратно.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 158 УК РФ "Кража". В отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде подписки о невыезде", — говорится в сообщении.